Checco Zalone, Pier Silvio Berlusconi lo ringrazia per Buen Camino: “Il più grande successo della storia”

Dopo il risultato record di Checco Zalone con ‘Buen Camino‘, diventato il film con il maggiore incasso nella storia del cinema italiano, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di firmare una pagina di ringraziamento sui principali quotidiani italiani per il comico. La scelta nasce dal fatto che il film, coprodotto dal gruppo Mediaset, rappresenta un risultato condiviso, che ha accompagnato il progetto lungo tutto il suo percorso industriale e creativo fino al successo nelle sale. Nel messaggio pubblicato oggi, Berlusconi ringrazia Zalone per il lavoro svolto e per il traguardo raggiunto, richiamando la risposta del pubblico e la capacità del film di riportare le persone al cinema, restituendo valore a un’esperienza vissuta insieme. Un ringraziamento pubblico che accompagna un risultato senza precedenti e che il gruppo sceglie di celebrare apertamente.

La pagina di ringraziamento per Checco Zalone da parte di Pier Silvio Berlusconi