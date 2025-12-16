Oscar 2026, ‘Familia’ di Costabile fuori da shortlist miglior film internazionale

L’Academy non ha scelto la pellicola italiana per la prima selezione. Passa invece il corto ‘Playing God’ di Burani

Niente da fare per ‘Familia’ di Francesco Costabile che non è entrato nella shortlist in vista della prossima edizione degli Oscar. Nella lista per il miglior film internazionale, pubblicata sul sito dell’Academy, ci sono: ‘Belén (Argentina), ‘The secret agent’ (Brasile), ‘It was just an accident’ (Francia), ‘Sound of Falling’ (Germania), ‘Homebound’ (India), ‘The president’s cake’ (Iraq), ‘Kokuho’ (Giappone), ‘All that’s left of you’ (Giordania), ‘Sentimental value’ (Norvegia), ‘Palestine 36’ (Palestina), ‘No other choice’ (Corea del Sud), ‘Late shift’ (Svizzera), ‘Sirât’ (Spagna),’Left-Handed Girl’ (Taiwan) e ‘The Voice of Hind Rajab’ (Tunisia).

Entra ‘Playing God’ di Matteo Burani nei corti di animazione

Il corto d’animazione ‘Playing God’ di Matteo Burani entra nella shorlist della prossima edizione dei premi Oscar. Per le nomination se la vedrà con ‘Autokar’, ‘Butterfly’,’Cardboard’, ‘Éiru’, ‘Forevergreen’, ‘The Girl Who Cried Pearls’, ‘Hurikán’, ‘I Died in Irpin’, ‘The Night Boots’, ‘The Quinta’s Ghost’, ‘Retirement Plan’, ‘The Shyness of Trees’ e ‘Snow Bear’.

Quando sono gli Oscar 2026

Gli Oscar 2026 si terranno domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles mentre le nomination saranno annunciate il 22 gennaio 2026. La cerimonia sarà presentata da Conan O’Brien.