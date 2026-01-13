Golden Globe 2026, Mark Ruffalo con la spilla di Renee Good

Mark Ruffalo ha ricordato Renee Good in occasione dei Golden Globe 2026, andati in scena a Los Angeles nella notte tra l’11 e il 12 gennaio. L’attore statunitense durante la kermesse cinematografica ha indossato una spilla con la scritta “Be Good”, in memoria della 37enne uccisa dall’agente dell’Immigration and Customs Enforcement Jonathan Ross. Il 58enne del Wisconsin non è nuovo a iniziative simili: nel 2024 si era presentato agli Oscar con una spilla in solidarietà del popolo palestinese e più volte ha criticato la presidenza di Donald Trump.