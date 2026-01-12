Golden Globe 2026, tutti i vincitori

Nella notte italiana si è svolta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2026. Il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles ha ospitato l’edizione n°83 degli Awards, presentata (per la seconda volta) dalla comica e attrice statunitense Nikki Glaser. L’Hollywood Press Association ha assegnato numerosi premi nella categoria cinema e in quella serie tv, anticipando le previsioni degli Oscar che andranno in scena il prossimo 16 marzo al Dolby Theatre di LA. Vediamo tutte le pellicole e gli artisti che hanno conquistato una statuetta.

Tutti i premi dei Golden Globe 2026

Film

Miglior film drammatico: Hamnet – Nel nome del figlio

Miglior film musical o commedia: Una battaglia dopo l’altra

Miglior film non in lingua inglese: L’agente segreto (Brasile)

(Brasile) Miglior regista di un film: Paul Thomas Anderson

Miglior attrice protagonista in un film drammatico: Jessie Buckley

Miglior attore protagonista in un film drammatico: Wagner Moura

Miglior attrice protagonista in un film musicale o commedia: Rose Byrne

Miglior attore protagonista in un film musical o commedia: Timothée Chalamet

Miglior attrice non protagonista in un film: Teyana Taylor

Miglior attore non protagonista in un film: Stellan Skarsgård

Miglior sceneggiatura per il cinema: Paul Thomas Anderson

Miglior film d’animazione: KPop Demon Hunters

Miglior colonna sonora per un film: Ludwig Göransson

Miglior canzone originale per un film: Golden (KPop Demon Hunters)

(KPop Demon Hunters) Miglior risultato al cinema e al botteghino: I peccatori

Serie tv

Miglior serie tv drammatica: The Pitt

Miglior serie tv musical o commedia: The Studio

Miglior miniserie, serie antologica o film per la tv: Adolescence

Migliore attrice in una serie tv drammatica: Rhea Seehorn

Miglior attore in una serie tv drammatica: Noah Wyle

Miglior attrice in una serie musical o commedia: Jean Smart

Miglior attore in una serie tv musical o commedia: Seth Rogen

Migliore attrice in una miniserie, antologica o film per la tv: Michelle Williams

Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv: Stephen Graham

Migliore attrice non protagonista in una serie tv: Erin Doherty

Miglior attore non protagonista in una serie tv: Owen Cooper

Altri premi