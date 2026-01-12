Accesso Archivi

lunedì 12 gennaio 2026

Golden Globe 2026, tutti i vincitori

Il cast di ‘Hamnet’ ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello)
Benedetta Mura
La cerimonia di premiazione, presentata da Nikki Glaser, si è svolta al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles

Nella notte italiana si è svolta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2026. Il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles ha ospitato l’edizione n°83 degli Awards, presentata (per la seconda volta) dalla comica e attrice statunitense Nikki Glaser. L’Hollywood Press Association ha assegnato numerosi premi nella categoria cinema e in quella serie tv, anticipando le previsioni degli Oscar che andranno in scena il prossimo 16 marzo al Dolby Theatre di LA. Vediamo tutte le pellicole e gli artisti che hanno conquistato una statuetta.

Tutti i premi dei Golden Globe 2026

Film

  • Miglior film drammatico: Hamnet – Nel nome del figlio
  • Miglior film musical o commedia: Una battaglia dopo l’altra 
  • Miglior film non in lingua inglese: L’agente segreto (Brasile)
  • Miglior regista di un film: Paul Thomas Anderson
  • Miglior attrice protagonista in un film drammatico: Jessie Buckley
  • Miglior attore protagonista in un film drammatico: Wagner Moura
  • Miglior attrice protagonista in un film musicale o commedia: Rose Byrne
  • Miglior attore protagonista in un film musical o commedia: Timothée Chalamet 
  • Miglior attrice non protagonista in un film: Teyana Taylor
  • Miglior attore non protagonista in un film: Stellan Skarsgård
  • Miglior sceneggiatura per il cinema: Paul Thomas Anderson
  • Miglior film d’animazione: KPop Demon Hunters
  • Miglior colonna sonora per un film: Ludwig Göransson
  • Miglior canzone originale per un film: Golden (KPop Demon Hunters)
  • Miglior risultato al cinema e al botteghino: I peccatori

Serie tv

  • Miglior serie tv drammatica: The Pitt
  • Miglior serie tv musical o commedia: The Studio 
  • Miglior miniserie, serie antologica o film per la tv: Adolescence
  • Migliore attrice in una serie tv drammatica: Rhea Seehorn
  • Miglior attore in una serie tv drammatica: Noah Wyle
  • Miglior attrice in una serie musical o commedia: Jean Smart
  • Miglior attore in una serie tv musical o commedia: Seth Rogen
  • Migliore attrice in una miniserie, antologica o film per la tv: Michelle Williams
  • Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv: Stephen Graham
  • Migliore attrice non protagonista in una serie tv: Erin Doherty
  • Miglior attore non protagonista in una serie tv: Owen Cooper

Altri premi

  • Miglior interpretazione in uno stand-up comedy in televisione: Ricky Gervais
  • Miglior podcast: Good Hang with Amy Poehler
