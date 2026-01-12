Golden Globe 2026, tutti i vincitori

Nella notte italiana si è svolta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2026. Il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles ha ospitato l’edizione n°83 degli Awards, presentata (per la seconda volta) dalla comica e attrice statunitense Nikki Glaser. L’Hollywood Press Association ha assegnato numerosi premi nella categoria cinema e in quella serie tv, anticipando le previsioni degli Oscar che andranno in scena il prossimo 16 marzo al Dolby Theatre di LA. Vediamo tutte le pellicole e gli artisti che hanno conquistato una statuetta.
Tutti i premi dei Golden Globe 2026
Film
- Miglior film drammatico: Hamnet – Nel nome del figlio
- Miglior film musical o commedia: Una battaglia dopo l’altra
- Miglior film non in lingua inglese: L’agente segreto (Brasile)
- Miglior regista di un film: Paul Thomas Anderson
- Miglior attrice protagonista in un film drammatico: Jessie Buckley
- Miglior attore protagonista in un film drammatico: Wagner Moura
- Miglior attrice protagonista in un film musicale o commedia: Rose Byrne
- Miglior attore protagonista in un film musical o commedia: Timothée Chalamet
- Miglior attrice non protagonista in un film: Teyana Taylor
- Miglior attore non protagonista in un film: Stellan Skarsgård
- Miglior sceneggiatura per il cinema: Paul Thomas Anderson
- Miglior film d’animazione: KPop Demon Hunters
- Miglior colonna sonora per un film: Ludwig Göransson
- Miglior canzone originale per un film: Golden (KPop Demon Hunters)
- Miglior risultato al cinema e al botteghino: I peccatori
Serie tv
- Miglior serie tv drammatica: The Pitt
- Miglior serie tv musical o commedia: The Studio
- Miglior miniserie, serie antologica o film per la tv: Adolescence
- Migliore attrice in una serie tv drammatica: Rhea Seehorn
- Miglior attore in una serie tv drammatica: Noah Wyle
- Miglior attrice in una serie musical o commedia: Jean Smart
- Miglior attore in una serie tv musical o commedia: Seth Rogen
- Migliore attrice in una miniserie, antologica o film per la tv: Michelle Williams
- Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv: Stephen Graham
- Migliore attrice non protagonista in una serie tv: Erin Doherty
- Miglior attore non protagonista in una serie tv: Owen Cooper
Altri premi
- Miglior interpretazione in uno stand-up comedy in televisione: Ricky Gervais
- Miglior podcast: Good Hang with Amy Poehler