Home > Spettacoli > Cinema > Golden Globe 2026, i look delle star sul red carpet Golden Globe 2026, i look delle star sul red carpet
Al via la stagione degli awards. Tanti i vip al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles
L’edizione n°83 dei
Golden Globe 2026 ha i suoi vincitori. L’Hollywood Press Association ha assegnato i premi, nella notte italiana, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. ‘Una battaglia dopo l’altra’ ha vinto la statuetta di miglior film nella sezione musical o commedia mentre ‘Hamnet – Nel nome del figlio’ ha conquistato il riconoscimento di miglior drama. Paul Thomas Anderson è stato premiato come miglior regista e Timothée Chalamet come miglior attore protagonista. Tra le serie tv successo di ‘The Pitt’ e ‘Adolescence’. A far parlare, oltre alle pellicole, sono stati anche i look degli artisti che hanno calcato e incantato il red carpet.
Jennifer Lopez, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)
George Clooney e Amal Clooney, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)
Jennifer Lawrence, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)
Julia Roberts, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)
Priyanka Chopra-Jonas e Nick Jonas, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)
Emily Blunt, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)
Jacob Elordi, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)
Kristie Macosko Krieger e Steven Spielberg, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)
Ashton Kutcher e Mila Kunis, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Leonardo DiCaprio, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Elle Fanning, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Amanda Seyfried, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Emma Stone, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Selena Gomez e Benny Blanco, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Jeremy Allen White, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Ana de Armas, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Orlando Bloom, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Ariana Grande, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Jackie Sandler e Adam Sandler, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Leighton Meester e Adam Brody, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Snoop Dogg, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Jennifer Garner, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Sunrise Coigney e Mark Ruffalo, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)