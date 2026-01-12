Home > Spettacoli > Cinema > Golden Globe 2026, i look delle star sul red carpet

L’edizione n°83 dei Golden Globe 2026 ha i suoi vincitori. L’Hollywood Press Association ha assegnato i premi, nella notte italiana, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. ‘Una battaglia dopo l’altra’ ha vinto la statuetta di miglior film nella sezione musical o commedia mentre ‘Hamnet – Nel nome del figlio’ ha conquistato il riconoscimento di miglior drama. Paul Thomas Anderson è stato premiato come miglior regista e Timothée Chalamet come miglior attore protagonista. Tra le serie tv successo di ‘The Pitt’ e ‘Adolescence’. A far parlare, oltre alle pellicole, sono stati anche i look degli artisti che hanno calcato e incantato il red carpet.

Jennifer Lopez, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)

George Clooney e Amal Clooney, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)

Jennifer Lawrence, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)

Julia Roberts, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)

Priyanka Chopra-Jonas e Nick Jonas, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)

Emily Blunt, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)

Jacob Elordi, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)

Kristie Macosko Krieger e Steven Spielberg, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Credit: Admedia /MediaPunch /IPX)

Ashton Kutcher e Mila Kunis, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Leonardo DiCaprio, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Elle Fanning, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Amanda Seyfried, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Emma Stone, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Selena Gomez e Benny Blanco, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Jeremy Allen White, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Ana de Armas, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Orlando Bloom, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Ariana Grande, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Jackie Sandler e Adam Sandler, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Leighton Meester e Adam Brody, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Snoop Dogg, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Jennifer Garner, Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, 11 gennaio 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)