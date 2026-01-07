Brigitte Bardot, in centinaia a Saint-Tropez per i funerali dell'attrice francese

Il funerale di Brigitte Bardot si è tenuto con una cerimonia privata e un omaggio pubblico a Saint-Tropez, località della Costa Azzurra dove ha vissuto per oltre mezzo secolo, dopo essersi ritirata dal mondo del cinema all’apice della sua fama. In centinaia hanno applaudito il corteo funebre mentre la bara di Bardot veniva trasportata attraverso le strette vie della città. L’attivista per i diritti degli animali e sostenitrice dell’estrema destra è morta il 28 dicembre all’età di 91 anni nella sua casa nel sud della Francia. La cerimonia è iniziata con le note dell’Ave Maria di Maria Callas nella chiesa cattolica di Notre-Dame-de-l’Assomption, alla presenza del marito, del figlio e dei nipoti, nonché degli ospiti invitati dalla famiglia e dalla Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali. Centinaia di persone si sono radunate nella piccola città per seguire l’addio su grandi schermi installati al porto e in due piazze. Bardot sarà sepolta nel cosiddetto Cimitero Marino, dove sono sepolti anche i suoi genitori.