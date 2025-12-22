Zalone: “Incassi ‘Buen Camino’ possono far bene al comparto”. E il comico barese sfida James Cameron

“Ci aspettiamo di fare soldi, di incassare, perché gli incassi possono far bene a tutto il comparto“. Così Checco Zalone in occasione della presentazione del film ‘Buen Camino’ – in sala dal 25 dicembre – al cinema Barberini di Roma. “Ci sono grande aspettative da parte di chi ci ha investito e i dati che abbiamo avuto oggi sono abbastanza confortanti”, ha spiegato, lanciando poi – scherzosamente – la sfida al nuovo capitolo di ‘Avatar’: “James Cameron dovrebbe svegliarsi il 26 mattina e dire ‘ma chi caà è questo?’“.

“Politically correct? Essere scorretti invece di lamentarsi”

“Il politicamente corretto e la commedia? Penso che invece di lamentarsi bisognerebbe essere scorretti, intelligentemente scorretti. Non avverto questo problema”. Così Checco Zalone in occasione della presentazione del film ‘Buen Camino’ – in sala dal 25 dicembre – al cinema Barberini di Roma. Rispondendo una domanda sulla presenza, nella pellicola, di alcune battute potenzialmente foriere di polemiche (tra cui una su ‘Schindler’s list’), il regista Gennaro Nunziante ha spiegato: “i romanzi di formazione partono da un presupposto e nella commedia italiana la differenza è nel finale. Le due battute sono parte del personaggio che è un uomo ricco, cretino, a cui sono permesse dal suo status. Poi c’è una rigenerazione. Se c’è una cosa che va colta nei finali dei nostri film è che si va incontro all’uomo. Lo si aiuta a crescere”.

Il nuovo singolo “La prostata inflamada”

Pochi giorni fa Checco Zalone ha lanciato il suo nuovo brano, “La prostata inflamada”, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di “Buen Camino”, l’attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film.