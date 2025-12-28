Brigitte Bardot morta a 91 anni, le reazioni nel mondo

La morte di Brigitte Bardot, che si è spenta a 91 anni nella sua villa La Madrague di Saint Tropez, ha suscitato immediate reazioni di cordoglio in Francia e anche in Italia. Il primo a esprimerlo è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha scritto su X: “I suoi film, la sua voce, la sua gloria abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne, Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Esistenza francese, splendore universale. Ci commuoveva. Piangiamo una leggenda del secolo”.

“La scomparsa di Brigitte è un dolore immenso“, ha scritto la principale rivale di Macron, la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen. “La Francia – ha aggiunto – perde una donna eccezionale per il suo talento, il suo coraggio, la sua franchezza, la sua bellezza. Una donna che ha scelto di interrompere una carriera incredibile per dedicarsi agli animali, che ha difeso fino al suo ultimo respiro con energia e amore inesauribili. Era incredibilmente francese: libera, indomabile, integra. Ci mancherà enormemente”.

Le reazioni in Italia

Tante le reazioni anche nel nostro Paese. Tra i primi il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che sempre sui social ha scritto: “Buon viaggio Brigitte! Stella senza tempo, ma soprattutto donna libera, anticonformista, protagonista di battaglie coraggiose in difesa delle nostre tradizioni. Una preghiera”.

“Con Brigitte Bardot scompare non solo una delle più grandi protagoniste del cinema mondiale, ma ci lascia anche una straordinaria interprete delle libertà fondamentali dell’Occidente. Che Brigitte Bardot sia stata icona di bellezza, ammirata e richiesta in tutto il mondo, è inconfutabile. Che abbia difeso con determinazione la propria visione di valori culturali, sociali e di impegno civile, merita attenzione e grande rispetto. Vogliamo ricordarla così, nella sua vera bellezza”. Lo ha dichiarato in una nota il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Il suo grande amore per gli animali è ricordato dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente: “Ci lascia oggi una grande donna, prima ancora che una grande attrice, che dopo il ritiro dalle scene, per cinquant’anni, ha dedicato la propria vita alla tutela degli animali in tutto il mondo: il suo esempio è e resterà sempre d’ispirazione per tutti noi che ci battiamo, ogni giorno, per difendere i più indifesi”. A Saint Tropez la diva viveva con le sue pecore, le sue capre, i suoi maiali, l’asinello e tutti i suoi cani e gatti. “Brigitte Bardot – ricorda Brambilla – è sempre stata un faro: dagli anni ’60 cominciò, da vera e propria precorritrice dei tempi, a dedicarsi al benessere degli animali, che divennero il suo unico interesse dal 1973, anno in cui abbandonò le scene. Poi, nel 1986, creò la fondazione che porta il suo nome, con cui si è sempre battuta, in decine di paesi di tutto il mondo, per proteggerli. Anche al suo strenuo impegno sono dovute le leggi che oltr’Alpe hanno modificato in senso animalista il codice civile e il codice penale. Il suo esempio resta indelebile tra quanti amano e rispettano gli animali, mi ha sempre ispirato in tutte le mie battaglie. Addio BB, grande e unica, mancherai a tutti noi”.

“Addio a Brigitte Bardot. Se ne va non solo una leggenda del cinema, ma un simbolo di emancipazione femminile e di coraggio”, scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Dio creò la donna. E apparve Brigitte Bardot. La sua bellezza invase il mondo. Ma chi riduce il suo fascino al suo sex appeal non conosce il potere di quel BB. Una presenza sullo schermo come nella vita, dove le sue idee non si sono mai piegate”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Il ricordo della Biennale di Venezia

Il Presidente, il Direttore Generale, la Responsabile dell’Archivio Storico, il Direttore Artistico del Settore Cinema, il Consiglio di amministrazione e La Biennale di Venezia tutta “ricordano con ammirazione e grande affetto l’attrice francese Brigitte Bardot, diva indimenticabile, impareggiabile simbolo di libertà nei costumi e nel pensiero, interprete imitatissima e inimitabile”. E’ quanto si legge in una nota della Biennale di Venezia. “Nel 1955 alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, prima dunque della sua definitiva affermazione, Brigitte Bardot era apparsa sugli schermi in ben due film: Incontro a Rio di Ralph Thomas e Grandi manovre di René Clair. Ma al Lido folgorò pubblico, fotografi e critica nel 1958 con uno dei suoi primi successi, La ragazza del peccato (En cas de malheur) del maestro Claude Autant-Lara, da un romanzo di Georges Simenon, al fianco di Jean Gabin. Un film che stabilì uno storico confronto fra due miti del cinema francese – prosegue il comunicato -. Nell’insieme della sua breve ma straordinaria carriera, ma anche in seguito con le sue prese di posizione pubbliche dopo il suo precoce ritiro, poche figure come Brigitte Bardot hanno messo in discussione in maniera così radicale e profonda gli stereotipi dominanti della donna nell’era moderna”.

L’iniziativa della Rai per ricordarla

Per rendere omaggio a Brigitte Bardot, Rai propone già oggi – domenica 28 dicembre – due film che hanno visto protagonista la grande attrice francese. Alle 15.30, in particolare, Rai 3 propone il film firmato da Roger Vadim nel 1961 ‘A briglia sciolta’ con Brigitte Bardot, Michel Subor e Claude Brasseur. BB interpreta il ruolo di Sofia, una bellissima modella, fidanzata di Philippe Belmas, famoso fotografo di moda. In un giorno funesto, l’affascinante fotografo lascia Sofia per accasarsi con un’ereditiera americana. La giovane, non accettando la separazione, farà di tutto per riconquistare l’amato. In prima serata su Rai 2, invece, Brigitte Bardot e Claudia Cardinale – insieme a Michael John Pollard – interpretano ‘Le pistolere’, diretto da Christian-Jaque e Guy Casaril nel 1971. Nuovo Messico, 1880. Maria, orfana con quattro fratelli, acquista un ranch, ma deve fare i conti con Louise e le sue cinque sorelle, figlie di un fuorilegge, che lo hanno occupato abusivamente. Le due capobanda dovranno allearsi contro un comune nemico che vuole ostacolare i loro piani.