Checco Zalone, esce il nuovo brano “La prostata inflamada”: ecco il video

Checco Zalone ha lanciato il suo nuovo brano, “La prostata inflamada”, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di “Buen Camino”, l’attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film.

“Cari italiani, buona sera e auguri a tutti – ha esordito il comico nel suo videomessaggio – Lo so qualche maligno penserà ‘questo sta qui per fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre’, ecco hai malignato bene. Se non vi piaccio cambiate canale, mettete su Italia1, Rete4 e sempre io ci sto. Mi hanno dato tre reti unificate, non è mai successo a nessuno”. A quel punto arriva un suggerimento da una voce fuori campo. “Chi? Mattarella? Che film fece? Vabbè, faccio un dono a voi donne e alla pazienza che avete il quando il maschio”, ha concluso Zalone, interrotto da un video in cui – vestito con una camicia rossa e con i capelli raccolti indietro – nei panni di ”Joaquin Cortison‘ canta la sua nuova canzone