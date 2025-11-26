Kevin Spacey, presunti abusi sessuali per la star di House of Cards: nuova causa civile

Kevin Spacey dovrà affrontare in sede civile l’accusa di molestie sessuali da parte di tre uomini presso l’Alta Corte di Londra nel prossimo ottobre. Gli uomini, riporta la Bbc, hanno citato in giudizio l’attore, sostenendo che li abbia molestati tra il 2000 e il 2013. Durante un’udienza, un giudice ha suggerito come data provvisoria per il processo il 12 ottobre 2026. Le accuse potrebbero essere trattate in un unico processo o in tre processi consecutivi per esaminare ciascun caso. Spacey nega tutte le accuse di cattiva condotta. Separatamente, nel 2023, era stato assolto da nove capi d’accusa per reati sessuali in un processo penale. Due degli uomini che avevano accusato l’attore vincitore dell’Oscar durante il processo penale hanno anche avviato cause civili presso l’Alta Corte.

Chi sono gli accusatori

Un uomo, noto solo come ‘LNP‘, sostiene che Spacey lo abbia “molestato deliberatamente” in circa 12 occasioni tra il 2000 e il 2005. Un altro, indicato come ‘GHI‘, afferma di aver conosciuto Spacey tramite un laboratorio teatrale all’Old Vic di Londra e sostiene di aver “subito danni psichiatrici e perdite economiche” a seguito di una molestia avvenuta nel 2008. Spacey è stato direttore artistico dell’Old Vic tra il 2004 e il 2013. L’uomo aveva citato Spacey in giudizio nel 2022, ma il suo caso era stato sospeso quando erano state presentate le accuse penali. Il terzo uomo, Ruari Cannon, ha rinunciato al diritto all’anonimato. Era nel cast della pièce di Tennessee Williams ‘Sweet Bird of Youth‘ all’Old Vic nel 2013 e sostiene che Spacey lo abbia palpeggiato a una festa dopo la serata di anteprima dello spettacolo. Cannon ha partecipato a un documentario di Channel 4, ‘Spacey Unmasked‘, nel 2024. L’attore protagonista di ‘House of Cards‘ ha dichiarato che l’accusa è “ridicola e che il fatto non è mai accaduto”.