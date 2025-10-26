Festa Cinema Roma 2025, Alireza Khatami su Gaza: “Non c’è neutralità nel genocidio”

Alireza Khatami ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura alla Festa del Cinema di Roma 2025. Il regista iraniano-americano ha trionfato con il film “The things you kill”. Durante il discorso di ringraziamento, Khatami ha parlato di quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, affermando: “Non siamo così ingenui, non siamo così stupidi. Non confondiamo il vostro razzismo così schietto con la neutralità. Non c’è neutralità nel genocidio e ci ricorderemo di chi è quel red carpet inzuppato di sangue”.