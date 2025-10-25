Festa del Cinema di Roma 2025, miglior film “Left-Handed girl”, Jasmine Trinca miglior attrice

La giuria della Festa del Cinema di Roma 2025 presieduta dall’attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi e composta dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, lo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e l’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema: – Miglior Film: Left-handed girl (La mia famiglia a Taipei) di Shih-Ching Tsou; Gran Premio della Giuria: Nino di Pauline Loquès; Miglior regia: Wang Tong per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts); Miglior sceneggiatura: Alireza khatami per The Things You Kill; – Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”: Jasmine Trinca per Gli occhi degli altri; Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”: Anson Boon per Good Boy; Premio speciale della Giuria: al cast del film 40 secondi.

Tutti gli altri premi

La giuria presieduta dal regista e produttore argentino Santiago Mitre con il regista e sceneggiatore britannico Christopher Andrews e l’attrice italiana Barbara Ronchi ha assegnato – fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public – il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane al film: – Tienimi presente di Alberto Palmiero (sezione Freestyle). È stata inoltre assegnata una Menzione speciale agli attori Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin’ di James McAvoy. Per la prima volta quest’anno, è stato conferito un premio alle opere che esplorano il Cinema del reale. La giuria presieduta dal regista, direttore della fotografia, montatore e produttore rumeno Alexander Nanau e composta dal regista e sceneggiatore Santiago Maza e dalla produttrice Nadia Trevisan ha assegnato – fra una selezione di titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema e Proiezioni Speciali – il Premio Miglior Documentario al film: Cuba & Alaska di Yegor Troyanovsky (Proiezioni Speciali). È stata inoltre assegnata una Menzione speciale al documentario Le Chant des forêts di Vincent Munier.

Il premio del Pubblico

Fra i titoli del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico Terna al film: – ROBERTO ROSSELLINI – PIÙ DI UNA VITA di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti Gli spettatori hanno espresso il proprio voto al termine della proiezione ufficiale e della prima replica di un film, attraverso il QR Code posizionato all’uscita della sala.Nei giorni scorsi, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha assegnato i seguenti riconoscimenti: – Industry Lifetime Achievement Award a LORD DAVID PUTTNAM; – Premio alla Carriera a RICHARD LINKLATER; – Premio alla Carriera a JAFAR PANAHI; – Premio Master of Film a EDGAR REITZ; – Premio Progressive alla Carriera a NIA DACOSTA.