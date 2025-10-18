Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie: “Gaza? Tutti consapevoli di ciò che bisogna fare ma le cose non cambiano mai”

Angelina Jolie è arrivata alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di ‘Couture’, film di Alice Winocour di cui è protagonista. L’attrice, produttrice e regista statunitense ha parlato con i giornalisti e risposto a diverse domande tra cui quelle sulla crisi umanitaria in corso a Gaza e sulla guerra condotta da Israele contro Hamas. “Si ho incontrato i rifugiati palestinesi molto tempo fa, hanno vissuto in trasferimento forzato per decenni, onestamente penso che che sia qui che dobbiamo davvero mettere in discussione il sistema internazionale le leggi internazionali, e cercare davvero di capire cosa sta accadendo per aiutare le persone più bisognose in tutto il mondo dal Sudan all’Afghanistan”, ha detto l’attrice premio Oscar. “Gaza pone una domanda fondamentale, abbiamo lavorato su questi temi per molti anni, siamo tutti più consapevoli che mai della sofferenza delle persone nel mondo e più consapevoli di ciò che dovremmo fare, quale dovrebbe essere la base dei diritti umani e le pratiche standard come ad esempio proteggere in particolare gli ospedali pediatrici, garantire cibo e aiuti umanitari. Lo sappiamo ma non vediamo mai la differenza sul campo. Quindi dobbiamo davvero chiederci quanto siano in crisi i sistemi”.