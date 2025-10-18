Gaza, Idf uccide una famiglia palestinese durante il cessate il fuoco: il dolore di parenti e amici

L’esercito israeliano ha ucciso 11 membri di una famiglia palestinese a Gaza, in quella che sarebbe una palese violazione del cessate il fuoco entrato in vigore otto giorni fa. Lo riferisce Al Jazeera mentre Associated Press parla di almeno nove morti. Secondo la protezione civile della Striscia l’attacco è avvenuto venerdì sera, quando l’Idf ha aperto il fuoco contro un veicolo civile che trasportava la famiglia Abu Shaaban nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Sette bambini e tre donne sono stati uccisi mentre tentavano di raggiungere la loro casa per ispezionarla, ha detto il portavoce Mahmoud Basal.

La protezione civile palestinese ha spiegato che l’auto ha attraversato un’area controllata da Israele e ha sostenuto che i militari avrebbero potuto avvertire le persone anziché ucciderle. I corpi sono stati recuperati sabato con il coordinamento delle Nazioni Unite. L’Idf invece, riferisce Associated Press, ha dichiarato di aver visto un “veicolo sospetto” attraversare la linea gialla e avvicinarsi alle truppe dell’esercito. Ha affermato di aver sparato colpi di avvertimento e che l’auto ha comunque continuato a muoversi in modo tale da rappresentare una “minaccia imminente”.