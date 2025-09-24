Claudia Cardinale, morta a 87 anni una delle più grandi dive italiane

Il mondo del cinema piange Claudia Cardinale, una delle più grandi dive italiane, morta all’età di 87 anni. L’attrice, malata da tempo, si è spenta avendo accanto i suoi familiari nella casa di Nemours, vicino Parigi, dove si era trasferita stabilmente alcuni anni fa.

La sua ultima dichiarazione pubblica è stata un anno fa, nell’agosto 2024, per rendere omaggio ad Alain Delon, suo collega e amico di lunga data, con il quale aveva recitato in Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli e Né onore né gloria.

Considerata l’attrice italiana più importante emersa negli anni Sessanta, all’epoca ha conseguito una notorietà internazionale paragonabile a quella di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, che ebbero successo e l’attenzione internazionale alcuni anni prima. La stampa internazionale l’ha spesso definita la donna più bella del mondo durante quel decennio.

Fu la musa ispiratrice di diversi registi, su tutti Luchino Visconti, Federico Fellini e Luigi Comencini. Claudia Cardinale, nata a Tunisi nel 1938, è stata una delle grandi icone del cinema europeo. Indimenticabile ne ‘Il Gattopardo’ di Visconti e in ‘Otto e mezzo’ di Fellini, ma anche in ‘C’era una volta il West’, uno dei capolavori di Sergio Leone.

La lunga carriera

Durante la sua lunga carriera, iniziata a metà degli anni Cinquanta, e proseguita per più di sessant’anni, ha recitato in quasi tutti i generi cinematografici. Dalla commedia all’italiana agli spaghetti western, dalle pellicole drammatiche a quelle storiche, spesso anche a Hollywood, lavorando saltuariamente anche in teatro e in televisione. Ha partecipato a più di 150 film, alcuni dei quali considerati delle pietre miliari del cinema d’autore.

Giuli: “Scompare una delle più grandi attrici italiane di sempre”

“Con la morte di Claudia Cardinale, scompare una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi. La personificazione di una grazia tutta italiana e di una bellezza speciale che nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a più di 150 film, alcuni dei quali considerati delle pietre miliari del cinema d’autore. Conosciuta in tutto il mondo, ha saputo ispirare con la sua eccezionale bravura i principali registi del Novecento. A nome mio e del Ministero della Cultura mi stringo alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno amata”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.