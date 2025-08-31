Cina, Putin al vertice con Xi Jinping

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Tianjin in vista dell’apertura del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Il 3 settembre parteciperà, insieme al presidente cinese Xi Jinping e al leader nordcoreano Kim Jong-un, alla grande parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.
Si è svolto nella città di Tianjin, nel nord della Cina, un incontro bilaterale tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il premier indiano, Narendra Modi.