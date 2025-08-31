Accesso Archivi

Cina, Putin al vertice con Xi Jinping

Russian President Vladimir Putin, right, and his Chinese counterpart Xi Jinping shake hands during a welcoming ceremony before their talks at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, May 6, 2025, ahead of celebrations of the 80th anniversary of the Soviet Union’s victory over Nazi Germany during the World War II. (Sergey Bobylev/Photo host agency RIA Novosti via AP) Associated Press/LaPresse
Si è svolto nella città di Tianjin, nel nord della Cina, il bilaterale tra Xi e Modi

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Tianjin in vista dell’apertura del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Il 3 settembre parteciperà, insieme al presidente cinese Xi Jinping e al leader nordcoreano Kim Jong-un, alla grande parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Si è svolto nella città di Tianjin, nel nord della Cina, un incontro bilaterale tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il premier indiano, Narendra Modi. 

