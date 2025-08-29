Mostra Cinema Venezia 2025: Julia Roberts al Lido per il film di Guadagnino

Al Lido di Venezia è il giorno di Julia Roberts, la star di Hollywood nonostante la sua lunga carriera debutta alla Mostra del Cinema protagonista del dramma psicosessuale ‘After the Hunt’ di Luca Guadagnino in anteprima venerdì sera. La ‘Pretty Woman’ del cinema mondiale è arrivata in Laguna due giorni fa con tanto di cardigan con sopra il volto del regista italiano. ‘After the Hunt’ è ambientato nel mondo dell’istruzione superiore e vede la Roberts nei panni di un’amata professoressa la cui pupilla, interpretata da Ayo Edebiri di ‘The Bear’, accusare il suo amico e collega (Andrew Garfield) di aver oltrepassato il limite.

Guadagnino non è nuovo al festival, l’anno scorso ha portato ‘Queer’, con Daniel Craig, e in precedenza ha diretto ‘Bones & All’, con Timothée Chalamet. Anche gli habitué di Guadagnino, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny, fanno parte del cast di ‘After the Hunt’. Amazon MGM Studios prevede l’uscita nelle sale cinematografiche del Nord America il 10 ottobre. ‘After the Hunt’ è proiettato fuori concorso al festival. Il direttore di Venezia, Alberto Barbera, ha spiegato che il film era abbastanza valido da essere in concorso, ma lo studio ha richiesto diversamente.