Mostra Cinema Venezia 2025, è il giorno di Julia Roberts – La diretta

Dopo George Clooney al Lido è il giorno di Julia Roberts, la star di Hollywood nonostante la sua lunga carriera debutta alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 protagonista del dramma psicosessuale ‘After the Hunt’, in anteprima questa sera, 29 agosto. La ‘Pretty Woman’ del cinema mondiale è arrivata in Laguna due giorni fa con tanto di cardigan con sopra il volto del regista italiano. Per lei oggi conferenza stampa al mattino e questa sera alle 18.45 l’attesissimo red carpet prima della proiezione.