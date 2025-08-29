Mostra Cinema Venezia 2025, è il giorno di Julia Roberts – La diretta

Dopo George Clooney al Lido è il giorno di Julia Roberts, la star di Hollywood nonostante la sua lunga carriera debutta alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 protagonista del dramma psicosessuale ‘After the Hunt’, in anteprima questa sera, 29 agosto. La ‘Pretty Woman’ del cinema mondiale è arrivata in Laguna due giorni fa con tanto di cardigan con sopra il volto del regista italiano. Per lei oggi conferenza stampa al mattino e questa sera alle 18.45 l’attesissimo red carpet prima della proiezione.
‘The Voice Of Hind Rajab’ di Kaouther Ben Hania, uno dei film in concorso più attesi alla Mostra di Venezia, è stato selezionato come candidato tunisino per la corsa agli Oscar come miglior lungometraggio internazionale. Il film – si legge sul sito specialistico ‘Screen Daily’ – racconta la storia vera di una bambina palestinese di sei anni che chiama i volontari della Mezzaluna Rossa mentre è intrappolata in un’auto sotto il fuoco delle forze israeliane. I produttori sono la tunisina Mime Films e la francese Tanit Films, insieme al produttore Nadim Cheikhrouha, Odessa Rae e Jim Wilson. Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara e Jonathan Glazer sono recentemente entrati a far parte del cast come produttori esecutivi. Tra i finanziatori figurano Film4, gli sauditi MBC Studios e Watermelon Pictures. La selezione è stata effettuata dal Centre National de la Cinématographie et de l’Image (CNCI), il centro nazionale tunisino per il cinema. Ben Hania ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior lungometraggio internazionale per ‘The Man Who Sold His Skin’ nel 2021, mentre ‘Four Daughters’ è stato candidato come miglior documentario nel 2021.
“Diciamo la verità, mi hanno messo in mezzo”. Così Carlo Verdone in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ commenta la vicenda della lista di 1.500 attori e registi italiani, che hanno spinto per il ‘boicottaggio’ di due loro colleghi vicini a Israele, Gerald Butler e Gal Gadot, alla Mostra del cinema di Venezia. “Mi ha chiamato Silvia Scola, la figlia di Ettore Scola, chiedendomi se volevo firmare un appello contro quello che sta accadendo a Gaza, che va condannato in tutti i modi, nell’ambito della Mostra, manifestando a una platea ampia la sensibilità del cinema, che non è chiuso nell’indifferenza. E ho firmato. In un secondo momento i promotori pro Palestina hanno aggiunto i nomi di quei due attori”, spiega Verdone. Un atto illiberale? “Non sono d’accordo nell’escludere gli artisti. Anche all’inizio della guerra in Ucraina ricordo il boicottaggio verso i tennisti russi. Ma cosa c’entravano loro? Sono sportivi, non militari né politici, giocano a tennis”, spiega l’attore e regista. A suo dire, “gli attori non possono diventare il tribunale dell’Inquisizione. Un festival è un tavolo di confronto, di tolleranza e di libertà. Questo invece significa censurare. Poi certo non si possono chiudere gli occhi su ciò che sta accadendo a Gaza. So che anche Toni Servillo, anche lui tra i firmatari, si è ravveduto, e sul Corriere è perplesso, coi sui toni pacati e riflessivi, anche Roberto Andò, che non aveva firmato”.
Ottima accoglienza in sala grande per ‘Jay Kelly’ alla Mostra del Cinema di Venezia, per il film con protagonista George Clooney ben 11 minuti di applausi nella proiezione ufficiale di ieri sera alla presenza del cast e del regista Noah Baumbach. In precedenza ottimi riscontri anche per Bugonia, altro film molto atteso con protagonista Emma Stone ieri magnetica sul red carpet. Per la pellicola diretta da Yorgos Lanthimos una decina di minuti di applausi. Entrambi i film sono in concorso per il Leone d’oro.
Il film di Luca Guadanigno ‘After the Hunt’ è ambientato nel mondo dell’istruzione superiore e vede Julia Roberts nei panni di un’amata professoressa la cui pupilla, interpretata da Ayo Edebiri di ‘The Bear’, accusa il suo amico e collega (Andrew Garfield) di aver oltrepassato il limite. Guadagnino non è nuovo al festival, l’anno scorso ha portato ‘Queer’, con Daniel Craig, e in precedenza ha diretto ‘Bones & All’, con Timothée Chalamet. Il suo film sul triangolo amoroso nel tennis ‘Challengers’, con Zendaya, avrebbe dovuto aprire Venezia nel 2023, ma gli scioperi di Hollywood hanno sconvolto gran parte della Mostra di quell’anno e la sua partecipazione è stata annullata. Anche gli habitué di Guadagnino, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny, fanno parte del cast di ‘After the Hunt’. Amazon MGM Studios prevede l’uscita nelle sale cinematografiche del Nord America il 10 ottobre. ‘After the Hunt’ è proiettato fuori concorso al festival. Il direttore di Venezia, Alberto Barbera, ha spiegato che il film era abbastanza valido da essere in concorso, ma la produzione ha richiesto diversamente.