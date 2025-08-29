Mostra cinema Venezia 2025, Clooney e Amal sul red carpet della prima di Jay Kelly: le foto

George Clooney e Amal Alamuddin illuminano il red carpet della seconda giornata dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia, per la prima del film in concorso ‘Jay Kelly‘, ‘ di cui è il protagonista l’attore americano. La star di Hollywood, che giovedì mattina aveva saltato la conferenza stampa per una sinusite, è apparso sorridente in elegante smoking nero con al fianco la moglie, elegantissima in abito viola.

Nel cast della pellicola, diretta da Noah Baumbach, ci sono anche Adam Sandler e Laura Dern. Alla proiezione ufficiale il film ha avuto un’ottima accoglienza con ben 11 minuti di applausi.