Mostra Cinema Venezia 2025, le foto della seconda giornata: c’è Emma Stone

Sfilata di stelle alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Durante la seconda giornata della kermesse internazionale, giovedì 28 agosto, sono arrivati artisti di spicco come l’attrice Premio Oscar Emma Stone e la regista e attrice Greta Gerwig. Grande assente sul red carpet George Clooney, che salta la conferenza stampa del film ‘Jay Kelly’, una delle pellicole più attese di oggi assieme a ‘Bugonia’ di Yorgos Lanthimos.