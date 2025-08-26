Mostra Cinema Venezia 2025, il direttore Barbera: “Proviamo compassione per vittime a Gaza ma non boicottiamo artisti”

“Proviamo enorme compassione per le vittime, vittime innocenti della popolazione di Gaza, naturalmente. Siamo uno spazio di dibattito, di confronto. Non boicottiamo alcun artista, naturalmente”. Così Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia 2025, a proposito delle polemiche e della nascita dell’organizzazione Venice4Gaza che ha contestato la presenza di Gal Gadot e Gerard Butler: “Sapevamo fin dall’inizio che Gal Gadot non avrebbe partecipato al festival. Sto ancora aspettando la conferma se Gerard Butler parteciperà o meno” ha aggiunto.