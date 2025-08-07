Francis Ford Coppola dimesso da ospedale Tor Vergata

Il regista Francis Ford Coppola è stato dimesso dall’ospedale Tor Vergata dove martedì è stato operato al cuore. Il regista statunitense, secondo fonti ospedaliere, sta bene. Coppola ha parlato con il personale ospedaliero salutando tutti, anche gli addetti alle pulizie che erano venuti per sistemare la sua stanza. Dopo l’intervento l’86enne cineasta aveva ringraziato il professore Andrea Natale e lo staff dell’ospedale romano, rassicurando tutti sulle sue condizioni.

Chi è Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi registi della storia del cinema, con cinque premi Oscar al suo attivo. Il cineasta americano, di origini italiane (la famiglia è originaria di Bernalda, in Basilicata), è tra l’altro il regista della saga de ‘Il Padrino‘, in tre capitoli, incentrata sulla famiglia mafiosa dei Corleone. Ma è anche autore di uno dei principali film che raccontano il dramma della guerra in Vietnam, ‘Apocalypse Now’ (1979). Altri suoi capolavori sono ‘I Ragazzi Della 56a Strada’ (1983) e ‘Dracula di Bram Stoker’ (1993). È uno dei dieci cineasti insigniti sia dell’Oscar alla migliore sceneggiatura originale che di quello alla migliore sceneggiatura non originale. Del 2024 il suo ultimo, discusso film, ‘Megalopolis’.