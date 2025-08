Francis Ford Coppola ricoverato per intervento a Tor Vergata

Francis Ford Coppola è ricoverato al Policlinico romano di Tor Vergata per un intervento programmato al cuore. Secondo quanto apprende LaPresse, l’86enne regista italoamericano, subito dopo l’arrivo in ospedale nel primo pomeriggio di oggi, avrebbe accusato una leggera aritmia cardiaca per cui è stato messo sotto osservazione prima dell’intervento. L’autore di alcuni capolavori come ‘Il Padrino’ e ‘Apocalypse Now’, domenica si trovava a Portland per la promozione del suo ultimo film ‘Megalopolis’.

Chi è Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola, 86 anni, è uno dei più grandi registi della storia del cinema. Il cineasta americano, di origini italiane ( la famiglia è di Matera), ha firmato capolavori come la saga de ‘Il Padrino ‘(1972,1974, 1990), in tre capitoli, tratto dal romanzo di Mario Puzo e incentrata sulla famiglia mafiosa dei Corleone. Un’altra pietra miliare, sulla guerra in Vietnam, è ‘Apocalypse Now’ (1979), con Marlon Brando. Indimenticabili anche ‘Cotton Club’ (1984), sull’era ruggente del jazz, l’epopea della ribellione giovanile de ‘I Ragazzi Della 56a Strada’ (1983) e ‘Dracula di Bram Stoker’ (1993). Ha vinto cinque premi Oscar.