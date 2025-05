160mila case senza elettricità, semafori spenti e molti cittadini per strada

Cannes al buio per un black out nel giorno della chiusura del Festival. Oggi verso le ore 10 si è verificata un’interruzione di corrente nel dipartimento occidentale francese delle Alpi Marittime come riferito dalla prefettura su X. A mezzogiorno, 160.000 case erano senza elettricità a Cannes e nei paesi limitrofi.

Proiezioni interrotte a Cannes

I semafori sono rimasti spenti e le proiezioni del Festival di Cannes sono state interrotte. “Attualmente si sta lavorando per ripristinare la situazione”, ha fatto sapere la prefettura. A causare il blackout è stato probabilmente un incendio scoppiato nella notte alla sottostazione di Biançon, che ha indebolito la linea elettrica. Secondo quanto apprende l’emittente Bfmtv, le autorità stanno indagando sulla possibilità che l’incendio sia doloso. Sempre questa mattina, verso le 10, è poi caduto un traliccio.

I semafori in alcune zone di Cannes e nella vicina città di Antibes hanno smesso di funzionare dopo le 10 del mattino, causando ingorghi e confusione nei centri urbani. La maggior parte dei negozi lungo la Croisette sono rimasti chiusi e i chioschi alimentari locali accettavano solo contanti. Anche il servizio ferroviario a Cannes è stato interrotto. Le autorità hanno affermato che i lavori di ripristino sono in corso e hanno esortato i residenti a prestare attenzione durante gli spostamenti.

Cerimonia di chiusura non a rischio

Gli organizzatori del Festival di Cannes hanno confermato che l’interruzione di corrente ha interessato le prime attività di oggi e hanno riferito che il Palais des Festivals, sede principale della Croisette, è passato a un’alimentazione elettrica indipendente. “Tutti gli eventi e le proiezioni in programma, compresa la cerimonia di chiusura, si svolgeranno come previsto e in condizioni normali”, si legge in un comunicato, “al momento non è stata ancora individuata la causa dell’interruzione. Sono in corso i lavori per ripristinare il servizio”. Le proiezioni al Cineum, una delle sedi satellite del festival, sono state invece temporaneamente sospese.

