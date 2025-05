Il cineasta iraniano in concorso per la Palma d'Oro

Jafar Panahi ha sfilato martedì sul tappeto rosso al Festival di Cannes 2025, in occasione della prima del suo film “A Simple Accident“, in concorso per la Palma d’Oro. Il cineasta iraniano, critico nei confronti della Repubblica Islamica e più volte incarcerato per questo motivo, ha realizzato il film senza il permesso ufficiale delle autorità di Tehera. La pellicola, che racconta le conseguenze di un piccolo incidente, vede protagonisti Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi e Mohamad Ali Elyasmehr.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata