“È così che si presenta la fine del mondo?”. È la domanda che si pone uno dei personaggi del film più chiacchierato della 78ª edizione del Festival di Cannes (Cannes 2025): “Sirât” di Oliver Laxe, un viaggio attraverso il deserto marocchino che, scopriremo, è il purgatorio della terza guerra mondiale.

È solo a metà di “Sirât”, una sorta di combinazione tra “Mad Max” e “Il salario della paura”, che la realtà comincia a farsi strada. I nostri protagonisti, Luis (Sergi López) e suo figlio Estaban (Brúno Nuñez), sono arrivati a un rave nel deserto alla ricerca della figlia scomparsa di Luis. Quando le autorità interrompono la festa, si uniscono a un gruppo bohémien di raver che si avventurano in fuoristrada verso una nuova destinazione lontana. I ritmi martellanti e incalzanti abbondano in “Sirât”, non diversamente dalle feste notturne di Cannes.

I film a Cannes 2025 parlano di presente e futuro, guerre e conflitti

In questo film a Cannes 2025 che affronta in modo sconcertante il concetto di fuga dalla dura realtà, ci sono tragedie selvagge e colpi di scena violenti. I personaggi si ritrovano in un incubo che assomiglia molto alle prime pagine dei giornali di oggi. “Volevamo essere profondamente legati al nostro tempo”, ha detto Laxe a Cannes. Per quanto Cannes si crogioli al sole della Costa Azzurra, nuvole tempestose hanno oscurato gli schermi del festival, che lunedì ha superato la metà del suo percorso. Presagi di catastrofi geopolitiche sono ovunque in una selezione, quella di Cannes 2025, che sembra insolitamente in sintonia con il momento.

Tom Cruise, in “Mission: Impossible – Final Awakening”, ha combattuto l’apocalisse dell’intelligenza artificiale. Raoul Peck, in “Orwell: 2 + 2 = 5”, ha evocato gli avvertimenti dell’autore sul totalitarismo dei nostri giorni. Anche il nuovo film di Wes Anderson (“The Phoenician Scheme”) parla di un oligarca. Se la Costa Azzurra è spesso stata un rifugio spettacolare dal mondo reale, il Festival di Cannes di quest’anno abbonda di film che lo affrontano con urgenza. È quindi probabilmente appropriato che molti di questi film abbiano suscitato opinioni particolarmente contrastanti.

“Sirât” è lodevole, secondo i critici di Associated Press, per l’atteggiamento ribelle dei suoi personaggi, anche se questo rende l’esperienza a volte difficile per il pubblico. È un film che si ama o si odia, a volte entrambe le cose contemporaneamente.

Eddington: gli usa del 2020 e l’uso dei social media

“Eddington” di Ari Aster, forse la più grande produzione americana degli ultimi anni che affronta con sincerità la politica americana contemporanea, è stato più criticato che elogiato.

Ma per un bel po’ “Eddington” è incredibilmente accurato nella sua rappresentazione degli Stati Uniti del 2020. In “Eddington”, lo sceriffo conservatore e disordinato Joe Cross (Joaquin Phoenix) si candida a sindaco contro il liberale in carica Ted Garcia (Pedro Pascal), in parte a causa di divergenze sull’obbligo delle mascherine. Ma nella satira di Aster sulla piccola città, sia la sinistra che la destra sono per lo più sotto l’influenza di una forza più grande: i social media e una realtà digitale che può devastare la vita quotidiana. “Ho scritto questo film in uno stato di paura e ansia per il mondo”, ha detto Aster a Cannes. “Volevo provare a fare un passo indietro e semplicemente descrivere e mostrare cosa si prova a vivere in un mondo in cui nessuno è più d’accordo su cosa sia reale”.

È stato sorprendente quanto il Festival di Cannes di quest’anno sia stato caratterizzato da visioni del futuro ansiose, se non addirittura cupe. Ci sono state delle eccezioni, in particolare l’affascinante ode alla Nouvelle Vague francese di Richard Linklater, “Nouvelle Vague”, e il delizioso “The Phoenician Scheme” di Anderson. Ma raramente il festival di quest’anno non è sembrato un riflesso minaccioso del mondo di oggi sul grande schermo. Questo è stato vero anche nelle chiacchiere generali intorno al festival, che è iniziato con la nuova minaccia dei dazi statunitensi sui film prodotti all’estero nella mente di molti registi e produttori. Le crescenti tensioni geopolitiche hanno portato persino il solito ottimista Bono, a Cannes per presentare in anteprima il suo documentario per Apple TV+ “Bono: Stories of Surrender”, a confessare di non aver mai vissuto in un momento in cui la terza guerra mondiale fosse così vicina.

Altri film ‘catastrofici’ a Cannes 2025

Altri film presentati a Cannes non erano così espliciti sul presente come “Eddington”, ma molti di essi erano ossessionati dai traumi ricorrenti del passato. Due dei film più acclamati dall’inizio del festival, “Sound of Falling” di Mascha Schilinski e “Two Prosecutors” del regista ucraino Sergie Loznitsa, hanno riflettuto su casi intimi in cui la storia si ripete. “Two Prosecutors”, ambientato nella Russia di Stalin, cattura il lento avanzare della malvagità burocratica adattando una storia dello scrittore dissidente e fisico Georgy Demidov, che ha trascorso 14 anni in un gulag. Loznitsa ha affermato che il suo film “non è una riflessione sul passato. È una riflessione sul presente”.

Nel thriller politico d’epoca “The Secret Agent”, il regista brasiliano Kleber Mendonça Filho non attinge a una storia vera, ma a una storia di fantasia ambientata nel 1977 durante la dittatura militare brasiliana. Wagner Moura interpreta con naturale disinvoltura da star del cinema il ruolo di Marcelo, un esperto di tecnologia che torna nella sua città natale, Recife, dove la corruzione governativa è dilagante e dei sicari gli danno la caccia. Con una trama vivida e tocchi assurdi (la gamba pelosa di un cadavere è una metafora colorita della dittatura), “The Secret Agent” cerca, e a volte trova, una sua logica di resistenza politica. “Credo davvero che alcuni dei testi più sentiti non derivino necessariamente dai fatti, ma dalla logica di ciò che sta accadendo”, ha detto Filho in un’intervista.

“Giusto, ora il mondo sembra funzionare secondo una sorta di nuova logica. Dieci o quindici anni fa, alcune di queste idee sarebbero state completamente respinte, anche dai politici più conservatori. Penso che “The Secret Agent” sia un film pieno di mistero e intrighi, ma sembra avere una certa logica che associo al mio Paese, il Brasile“. Nel cinema documentario, nessuno oggi è migliore di Peck (”I Am Not Your Negro“, ”Ernest Cole: Lost and Found” dello scorso anno) nel collegare i punti storici. “Orwell: 2 + 2 = 5” unisce le parole di Orwell (narrate da Damian Lewis) sugli Stati totalitari che esigono “l’incredulità della verità oggettiva” con le azioni dei governi contemporanei di tutto il mondo, compresi Russia, Myanmar e Stati Uniti.

Le immagini di Mariupol bombardata nel 2022 scorrono con la descrizione ufficiale: “Operazioni di mantenimento della pace”.

Sul grande schermo di Cannes 2025 anche il cambiamento climatico

Non sono solo i tremori geopolitici a scuotere gli schermi di Cannes 2025. Anche il cambiamento climatico e le catastrofi naturali sono nella mente dei registi, a volte nei film più inaspettati. Il film d’animazione francese “Arco”, dell’illustratore Ugo Bienvenu, racconta la storia di un ragazzo proveniente da un lontano futuro che vive su una piattaforma simile a quella dei “Jetsons” tra le nuvole. Viaggia indietro nel tempo in un altro futuro, il 2075, dove le case sono protette da bolle per proteggerle dal fuoco e dalle tempeste, e i robot si occupano di crescere i figli dei genitori che lavorano e che appaiono ai loro figli solo come proiezioni digitali. È un futuro cupo, soprattutto perché sembra piuttosto plausibile.

Ma lo strano fascino di “Arco”, un film dai colori vivaci e pieno di arcobaleni, è che offre alle giovani generazioni un sogno di un futuro che potrebbero costruire. La relazione tra il ragazzo del futuro e una ragazza che lo trova nel 2075 non solo fa nascere un’amicizia, ma anche una visione nutriente di ciò che è possibile. In questo senso, “Arco” ci ricorda che anche i film più commoventi sul nostro destino attuale offrono un raggio di speranza. “Le persone si sentono disilluse dal mondo, quindi dobbiamo reincantarle”, ha detto Laxe, il regista di ‘Sirât’. “I tempi sono difficili, ma allo stesso tempo molto stimolanti. Dovremo guardare dentro noi stessi. È quello che siamo costretti a fare perché il mondo di oggi è difficile”.

