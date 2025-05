Il cantante della band irlandese ha presentato il doc 'Stories of Surrender'

(LaPresse) Bono degli U2 è stato il protagonista al Festival di Cannes venerdì. Il leader della band irlandese ha sfilato sul red carpet con il chitarrista del gruppo The Edge e con l’amico Sean Penn. Bono è approdato sulla Croisette per presentare il documentario ‘Stories of Surrender’, testimonianza del tour teatrale del 2023 del cantante, e trasposizione dell’omonimo libro biografia scritto dallo stesso Bono. Nello show Bono racconta la sua infanzia, la famiglia, l’incontro con la moglie Ali e la nascita della band, che da un liceo di Dublino, scalerà il mondo. ‘Stories of Surrender’ arriva su Apple TV+ il prossimo 30 maggio, È stato girato in parte al Beacon theater a New York, in parte nella data finale al Teatro San Carlo di Napoli.

