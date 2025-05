Théo Navarro-Mussy è stato denunciato per stupro da tre sue ex partner per fatti avvenuti nel 2018, 2019 e 2020

Il Festival di Cannes ha impedito all’attore francese Théo Navarro-Mussy di partecipare alla première del film in concorso ‘Caso 137’, in cui interpreta un ruolo secondario, dopo che tre sue ex partner lo hanno accusato di stupro. Si tratta del primo caso di questo tipo per il Festival nell’era del #MeToo. Il direttore della kermesse Thierry Fremaux ha confermato la notizia alla rivista francese Télérama.

Le accuse e il caso

Le accuse nei confronti di Théo Navarro-Mussy sono riferite a fatti avvenuti nel 2018, 2019 e 2020. Il caso, riporta Abc News, è stato archiviato il mese scorso per insufficienza di prove, ma secondo Télérama le tre donne intendono fare appello. “È proprio perché c’è un appello in corso, e dunque l’indagine è ancora attiva, che il caso non è chiuso”, ha dichiarato Frémaux. “Quando una decisione giudiziaria diventa definitiva, la situazione cambia”.

Il Festival di Cannes dopo la condanna di Depardieu per violenza sessuale

L’edizione di quest’anno del Festival di Cannes si è aperta poche ore dopo che l’attore francese Gérard Depardieu è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale e condannato a 18 mesi di reclusione con pena sospesa. Interpellata sulla sentenza, Juliette Binoche, presidente della giuria di Cannes, ha dichiarato che “il festival sta seguendo questa evoluzione della vita sociale e politica”.

“Il festival è in sintonia con ciò che sta accadendo oggi”, ha detto Binoche. “Il movimento #MeToo ha impiegato del tempo per rafforzarsi. Di recente abbiamo reagito con grande determinazione.” Giovedì, la casa di produzione francese di Case 137, Haut et Court, ha comunicato di essere stata avvertita della situazione la settimana precedente. “Anche se le accuse precedono di gran lunga la produzione del film, abbiamo concordato con la direzione del festival che la persona in questione non accompagnerà il film a Cannes, per rispetto verso le querelanti e il loro diritto a essere ascoltate, nel rispetto al contempo della presunzione d’innocenza dell’accusato”, si legge in un comunicato dell’azienda.

Chi è Theo Navarro-Mussy

Théo Navarro-Mussy è nato nel 1991 a Parigi. Ha lavorato in diversi film e serie tv tra cui “Guida pratica per insegnanti” e “Irrésistible” (2023). La sua maggiore visibilità è legata all’interpretazione di Igor Jurozak nella serie Hippocrate (2018–2020) di Thomas Lilti.

