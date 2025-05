Il regista alla presentazione dei riconoscimenti: "Mattarella è mio mito"

“Io il più amato dagli italiani? Esatto, ormai è vero. Quando mi fermano mi dicono che sono un genio, è una bella sensazione, speriamo duri”. Lo ha detto Ferzan Ozpetek ai cronisti all’ingresso al Quirinale per la cerimonia di presentazione dei David di Donatello 2025 con il suo ultimo film ‘Diamanti’, per cui ha già vinto il premio ‘dello Spettatore’: “Che emozione è incontrare Mattarella? È il mio mito, va benissimo, mi fa molto piacere”, ha aggiunto il regista, che in merito al suo ultimo film afferma: “Nella mia carriera in 27 anni non avevo mai avuto un’accoglienza così forte, è un premio molto puro, il più importante della mia carriera”

