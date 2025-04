Alcune immagini del film The Chosen: Ultima Cena

Boom di presenze: si prosegue fino al 23 aprile

Dopo aver conquistato oltre 45.000 spettatori in pochi giorni dal debutto del 10 aprile, The Chosen: Ultima Cena prosegue al cinema a grande richiesta dal 17 al 23 aprile, con una programmazione eccezionale come Evento speciale di Pasqua. Questo successo sul grande schermo segue una serie di anteprime sold out, durante le quali Elizabeth Tabish, che interpreta Maria Maddalena nella serie, ha partecipato a una proiezione a Roma. Girato in formato cinematografico, The Chosen: Ultima Cena racconta la Settimana Santa, la settimana più cruciale della storia. Nel corso del 2025 la stagione sarà resa disponibile anche in streaming.

