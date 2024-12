“Stiamo vivendo lo snowball effect, la palla di neve che diventa valanga”. A parlare è Giovanni Zappalà referente italiano per ‘The chosen”, la serie tv che racconta la vita di Gesù che vanta oltre 200 milioni di spettatori in tutto il mondo con oltre 700 milioni di episodi visti.

Il Crowdfunding che ha raccolto 10 milioni di dollari

Zappalà racconta il successo della serie diventata ormai una case history: “Il regista americano Dallas Jenkins, ha avuto questa intuizione di realizzare la prima serie tv che raccontasse la vita di Gesù non solo da un punto di vista spirituale, biblico ma anche storico e geopolitco”, spiega Zappalà che poi racconta: “Fece un episodio pilota che andò online in crowdfunding, e lui si aspettava circa 800 dollari, invece diventò il più grande progetto di crowdfunding della storia con oltre 10 milioni di dollari di donazioni”. In questo periodo natalizio l’episodio Holy Night verrà proiettato gratuitamente presso chiese, enti benefici e network in tutta Italia. La quinta stagione di ‘The chosen’ uscirà nella prossima primavera.

