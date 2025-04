Il professor Gabrielli sulle condizioni del regista ricoverato ieri al San Camillo a Roma

I medici del San Camillo di Roma parlano delle condizioni di Nanni Moretti, ricoverato in ospedale per un infarto. “Nonostante il quadro clinico favorevole e l’evoluzione positiva, è prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore, come da prassi. Confidiamo che nei prossimi giorni il paziente possa riprendersi completamente”, ha dichiarato il professor Domenico Gabrielli, direttore UOC Cardiologica dell’ospedale San Camillo Forlanini.

“Le condizioni del paziente sono stabili. È stato ricoverato ieri nel tardo pomeriggio a seguito di una sindrome coronarica acuta. È arrivato al pronto soccorso in ambulanza intorno alle 18 e ha ricevuto tempestivamente le cure necessarie – prosegue il medico -. L’angioplastica coronarica, eseguita prontamente per trattare la coronaria causa del quadro clinico, è risultata efficace. Il decorso post-procedurale è stato regolare e il danno miocardico riscontrato è lieve. La funzionalità cardiaca è rapidamente tornata ai valori precedenti all’evento acuto”.

