Usa, bandiera a mezz’asta alla Casa Bianca dopo la morte del senatore repubblicano Lindsey Graham

La bandiera americana è stata esposta a mezz’asta alla Casa Bianca dopo la morte del senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso all’età di 71 anni a causa di una “breve e improvvisa malattia”, come comunicato dal suo ufficio.

Figura di primo piano del Partito Repubblicano, Graham rappresentava il South Carolina al Senato dal 2003 ed era considerato uno degli esponenti più influenti del partito sui temi della difesa e della politica estera. Negli ultimi anni era diventato uno dei più stretti alleati di Donald Trump al Congresso, nonostante in passato fosse stato tra i suoi critici più severi durante le primarie repubblicane del 2016. Con il passare del tempo il rapporto tra i due si era però consolidato, trasformando Graham in uno dei principali sostenitori del presidente. Negli ultimi mesi si era distinto soprattutto per le sue posizioni sulla sicurezza internazionale, dall’Iran alla guerra in Ucraina.