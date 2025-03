La parata di stelle ha illuminato la notte dei 97esimi Academy Awards

Flash e riflettori sul red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles per la parata di stelle che hanno preso parte alla 97esima edizione degli Oscar. Nella notte degli Academy Awards in cui ha trionfato ‘Anora‘ con ben cinque statuette l’attenzione, come di consueto, si è focalizzata anche sugli outfit delle star: non solo chi ha portato a casa un premio come Zoe Saldana e Mickey Madison, ma soprattutto chi ha scelto look più appariscenti come Timothée Chalamet e Ariana Grande, o le immortali Demi Moore e Halle Berry. Qui una gallery dei migliori abiti scelti per la notte più importante del cinema.

