L'attrice premiata come non protagonista in 'Emilia Perez' ha tenuto un discorso commosso sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles

Zoe Saldana ha vinto il premio di miglior attrice non protagonista agli Oscar per la sua interpretazione in ‘Emilia Perez‘. Sfuma quindi la statuetta per Isabella Rossellini, candidata nella cinquina come migliore attrice non protagonista per ‘Conclave‘.

Saldana commossa: “Sono orgogliosa figlia di genitori immigrati”

Salita sul palco per ricevere la statuetta, prima americana di origini dominicane a vincere un Oscar, Saldana ha ricordato da dove è partita e ha mandato un messaggio alla famiglia.

“Sono un’orgogliosa figlia di genitori immigrati che sono arrivati qui con sogni e dignità, sono la prima americana di origine domenicana a ricevere questo premio e di certo non sarò l’ultima. Ricevo un premio per un ruolo in cui parlo, canto e recito in spagnolo, mia nonna sarebbe orgogliosa. Voglio davvero ringraziare tutti”.

L’attrice ha ringraziato anche il regista Jacques Audiard “per il personaggio che ho amato di più nella mia vita, grazie di aver osato” e la famiglia “perché tutto ciò che di brillante e bello ho fatto nella mia vita è grazie a voi”.

Saldana ha anche citato il marito, il regista italiano Marco Perego. Nessuna menzione invece nei confronto di Karla Sofia Gascon, l’attrice transgender protagonista della pellicola ma allontanata dal cast per alcuni vecchi tweet razzisti.

Zoe Saldaña teared up as she acknowledged her family in the audience after winning the Oscar for Best Supporting Actress for her role in “Emilia Pérez.” “Everything brave, outrageous and good that I’ve ever done in my life is because of you.”#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/WsgBP0Tv9s — ABC News (@ABC) March 3, 2025

