Il conflitto israelo-palestinese agli Oscar 2025. “Abbiamo fatto questo film perché insieme possiamo avere una voce più forte, noi ci vediamo gli uni con gli altri. La distruzione di Gaza deve finire, gli ostaggi israeliani devono essere liberati. Esiste una soluzione senza supremazia, con diritti per entrambi i popoli. Ma devo dire, siccome sono qui, che la politica estera degli Usa sta aiutando a ostacolare questa strada”. E’ l’appello lanciato dall’israeliano Yuval Abraham, uno dei registi del collettivo israelo-palestinese che ha prodotto e diretto ‘No Other Land’, vincitore degli Oscar come miglior documentario.

