Trionfa Anora con cinque statuette. Mickey Madison miglior attrice strappa la statuetta alla favorita Demi Moore. Brody miglior attore. Saldana e Culkin premiati come "Non protagonisti"

Nella 97esima edizione degli Oscar a trionfare è stato ‘Anora‘, il film di Sean Baker che si è aggiudicato ben cinque statuette compresa quella più ambita di miglior pellicola. Nella cerimonia degli Academy Awards ha conquistato anche quella di miglior regia (Baker), miglior attrice protagonista (Mikey Madison), miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Di seguito tutti i premi della 97/a edizione degli Oscar, svoltasi al Dolby Theatre di Los Angeles.

Miglior film: Anora

Miglior attrice protagonista: Mikey Madison (Anora)

Miglior attore protagonista: Adrien Brody (The Brutalist)

Miglior regia: Sean Baker (Anora)

Miglior film internazionale: “Io sono ancora qui”

Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin (A Real Pain)

Miglior attrice non protagonista: Zoe Saldana (Emilia Perez)

Miglior film d’animazione: Flow

Miglior fotografia: The Brutalist

Miglior corto d’animazione: “In the Shadow of Cypress“

Migliori costumi: “Wicked”

Miglior sceneggiatura originale: “Anora“

Miglior sceneggiatura non originale: “Conclave“

Miglior trucco e acconciature: “The Substance“

Miglior montaggio: “Anora“

Miglior scenografia: Wicked

Miglior canzone originale: El Mal (Emilia Perez)

Miglior colonna sonora: “The Brutalist“

Miglior documentario: “No Other Land“

Miglior corto documentario: “The Only Girl in the Orchestra“

Miglior suono: “Dune: Parte Seconda“

Migliori effetti visivi: “Dune: Parte Seconda“

Miglior corto live action: “I’m Not a Robot”

