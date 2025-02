Si chiamerà The Dog Stars. Primo ciak in Friuli, poi in Abruzzo e a Cinecittà. E' la storia di una società cancellata da una pandemia

Ridley Scott sceglie l’Italia per le riprese del suo prossimo film. L’87enne regista britannico dirigerà The Dog Stars, opera basata sul romanzo thriller post-apocalittico di Peter Heller del 2012. Il film prodotto dalla Disney è ambientato in un futuro prossimo e racconta un mondo in cui l’umanità è stata estinta da una pandemia causata da un virus. Secondo quanto si apprende, le riprese inizieranno il 29 aprile in Friuli per poi proseguire in Abruzzo e infine negli studi di Cinecittà.

