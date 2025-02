Jane Fonda riceve il riconoscimento per la carriera e nel suo discorso attacca l'amministrazione Trump

Trionfo di ‘Conclave’ ai Sag Awards 2025, il premio con cui gli attori membri del sindacato statunitense Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) riconoscono ogni anno le performance eccezionali nel cinema e nella televisione. La pellicola girata a Cinecittà, che racconta i giochi di potere nell’elezione del Papa, ha vinto il premio come miglior cast. Tra i protagonisti Ralph Fiennes, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto: numerose star si sono congratulate con loro, tra cui Ariana Grande, che ha espresso il suo sostegno a ‘Conclave’ nonostante fosse in gara con il cast di ‘Wicked’.

Jane Fonda premiata con il Sag Life Achievement award

Jane Fonda, 87 anni, è stata insignita del premio alla carriera, il Life Achievement Award. E, nel suo discorso, ha regalato alla serata il momento più intensamente politico. La nota attivista ha parlato in modo indiretto dell’amministrazione di Donald Trump: “Siamo in un momento che si vedrà nei documentari”, ha detto Fonda. “Questo è il momento. E non è una prova generale”. Ha poi aggiunto, criticando la crociata dei conservatori contro il ‘woke’, che “essere woke significa semplicemente fregarsene degli altri”. E ha detto ancora: “Tantissime persone soffriranno per ciò che sta accadendo, per ciò che ci sta arrivando addosso. Avremo bisogno di una grande unione per resistere a ciò che ci aspetta“.

Chalamet vince a sorpresa il premio per miglior attore

La grossa sorpresa della cerimonia, tenutasi al Shrine Auditorium di Los Angeles e trasmessa in diretta da Netflix, è invece stata la vittoria di Timothée Chalamet nel premio per miglior attore per ‘A Complete Unknown’, la biopic su Bob Dylan. Il favorito era la stella di ‘The Brutalist’, Adrian Brody. Con questo trionfo, Chalamet si candida con forza alla vittoria del suo primo Oscar. Chalamet è apparso visibilmente sorpreso all’annuncio del suo nome. Ma, una volta salito sul palco, ha parlato con orgoglio: “Ho messo tutto quello che avevo nell’interpretare questo artista ineguagliabile, il signor Bob Dylan, un vero eroe americano. È stato l’onore della mia vita impersonarlo”, ha detto.

“I poured everything I had into playing this incomparable artist, Mr. Bob Dylan.” Congrats to @RealChalamet on his #SAGAwards win! pic.twitter.com/wXx0DOxmnU — SAG Awards® (@SAGawards) February 24, 2025

I trionfi cambiano le aspettative per gli Oscar

Durante la cerimonia, un video ha ricordato le difficoltà vissute dal settore del cinema negli ultimi mesi a causa degli scioperi. Il direttore esecutivo del sindacato, Duncan Crabtree-Ireland, ha anche ribadito l’urgenza di una legislazione che limiti l’uso dell’intelligenza artificiale nelle performance attoriali. I trionfi di ‘Conclave’ e di Chalamet hanno modificato le aspettative per gli Oscar imminenti, con Fiennes, Rossellini e lo stesso Chalamet tra i candidati. Un’altra grande sorpresa è stata l’assenza di premi per ‘Anora’, tra i film ritenuti in pole position per gli Academy Awards.

