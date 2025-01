La notizia è stata annunciata dall’Academy di Los Angeles

Isabella Rossellini è entrata nella cinquina delle nomination ai prossimi premi Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film Conclave. La notizia è stata annunciata dall’Academy di Los Angeles.

“Da giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Crescendo, questo accade meno spesso e, soprattutto oggi, sento la loro mancanza. Vorrei che fossero qui per condividere con me questo grande onore,” ha dichiarato l’attrice, commentando la nomination. “Il mio passato, ciò che porto dentro di me, è stato parte integrante della mia interpretazione di Suor Agnes nel film ‘Conclave’. Tutto questo è stato possibile grazie alla visione chiara e incisiva di Edward Berger, al suo straordinario cast e alla sua troupe, in particolare al magnifico Ralph Fiennes. Grazie di cuore all’Academy: sono profondamente onorata”.

Un pensiero per David Lynch

Rossellini ha voluto ricordare anche David Lynch, con cui ha collaborato a lungo: “Oggi, con questa gioia, la mia mente non può fare a meno di soffermarsi nell’aldilà a David Lynch. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell’arte della recitazione”.

