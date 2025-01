L'annuncio delle candidature dei film in diretta su diverse piattaforme e sui canali ufficiali

La corsa agli Oscar 2025 entra nel vivo. E’ in programma oggi, giovedì 23 gennaio, l’annuncio delle nomination dei film che competeranno per le prestigiose statuette nelle 24 categorie previste. L’appuntamento, rimandato due volte in seguito agli incendi che hanno devastato Los Angeles, è fissato alle ore 8.30 di mattina in America, alle 14.30 ora italiana.

Dove vedere l’evento

Negli Usa la diretta dell’evento è prevista su diverse piattaforme, tra cui Oscars.org e ‘Good Morning America’ ​​di ABC. Sarà possibile vederli live anche sui social dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences e su youtube, su Disney+ e su Hulu. I comici Bowen Yang e Rachel Sennott leggeranno le candidature in diretta dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills. L’Italia spera nel film Vermiglio di Maura Delpero, in lizza per entrare nella cinquina per la miglior pellicola in lingua non inglese.

