L’attrice Rachel Sennott e l’attore e sceneggiatore Bowen Yang hanno annunciato le candidature dell’Academy per gli Oscar 2025, che saranno assegnati domenica 2 marzo a Los Angeles con una cerimonia di gala al Dolby Theatre di Hollywood. Isabella Rossellini è in corsa per miglior attrice non protagonista. A farla da padrone ‘Emilia Perez’ e ‘The Brutalist’, con 13 e 10 candidature, tra cui quella per Miglior film che vede in lizza anche ‘Anora’, ‘A complete Unknown’, ‘Conclave’, ‘Dune: Part Two’, ‘I’m Still Here’, ‘Nickel Boys’, ‘The Substance’, ‘Wicked’.

Il premio per miglior attore protagonista se lo contenderanno Adrien Brody (‘The Brutalist), Timothée Chalamet (‘A Complete Unknown’), Colman Domingo (‘Sing Sing’), Ralph Fiennes (‘Conclave’), Sebastian Stan (‘The Apprentice’) mentre la sfida per la Miglior attrice protagonista vede in sfida Cynthia Erivo (‘Wicked), Karla Sofìa Gascòn (‘Emilia Pérez’), Mikey Madison (‘Anora’), Demi Moore (‘The Substance) e Fernanda Torres (‘I’m Still Here).

