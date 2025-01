Il lungometraggio dell'attrice e regista romana inserito tra le 207 pellicole ammesse alla corsa degli Academy

‘C’è ancora domani’, il film di Paola Cortellesi che nel 2023 ha ottenuto un grande successo in Italia a livello di critica e di pubblico, è stato inserito tra i 207 lungometraggi ammessi alla corsa per gli Oscar per la categoria ‘miglior film dell’anno’. Lo ha comunicato l’Academy.

La cinquina in lizza per gli Oscar annunciati il 17 gennaio

Il prossimo 17 gennaio verranno resi noti i film che entreranno nella cinquina in lizza per gli Oscar, in programma il prossimo 2 marzo. Per essere presi in considerazione per la nomination il film deve essere stato proiettato tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 “per almeno sette giorni consecutivi nello stesso cinema, con almeno tre proiezioni al giorno, di cui almeno una tra le 18 e le 22 ogni giorno” in almeno una delle seguenti sei aree degli Stati Uniti: Los Angeles County, City of New York; Bay Arena (contee di San Francisco, Marin, Alameda, San Mateo e Contra Costa); Chicago (Cook County, Illinois), Dallas-Fort Worth (Dallas County, Tarrant County, Texas); Atlanta (Fulton County, Georgia). ‘C’è Ancora Domani’ è stato distribuito negli Usa con il nome di ‘There is still tomorrow‘, il titolo con cui appare nella lista dei film eleggibili per gli Oscar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata