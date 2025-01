Maura Delpero

Prove generali da Oscar per il film di Maura Delpero atteso a un'impresa titanica

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio si terrà la cerimonia di premiazione dei Golden Globe, il primo passo indicativo per capire chi vincerà i premi Oscar che verranno assegnati nella notte italiana di lunedì 3 marzo. Ai Golden Globe tra i candidati come ‘Miglior film non in lingua inglese’ c’è ‘Vermiglio’, il film di Maura Delpero che ha già ottenuto il riconoscimento di entrare nella shortlist degli Oscar.

Del Brocco (RaiCinema): secondo anno con nostro film tra i prescelti

“Ci sono concorrenti molto forti però stare nella shortlist degli Oscar è una grossa soddisfazione per ‘Vermiglio’, così come essere tra i candidati ai Golden Globe per il miglior film non di lingua inglese”, dichiara a LaPresse Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. “Siamo molto felici e soddisfatti – aggiunge Del Brocco – perché comunque vada è il secondo anno che abbiamo un nostro film lì tra i prescelti, l’anno scorso c’era ‘Io Capitano’, quest’anno ‘Vermiglio’. Due film molto diversi tra di loro, uno di un grande regista affermato come Matteo Garrone, l’altro invece di una regista Maura Delpero all’opera seconda. Va detto che ci sono stati grandi riconoscimenti in America e ‘Vermiglio’ è stato accolto molto bene”.

Ai Golden Globe, così come agli Oscar, il film sceneggiato e diretto da Maura Delpero è atteso a un’impresa titanica. I competitor sono molto quotati, a cominciare da Emilia Pérez di Jacques Audiard che vanta 10 nomination ed è in corsa anche per la categoria di miglior film commedia o musicale. Gli altri titoli in corsa nella categoria di ‘Vermiglio’ sono ‘Amore a Mumbai’ di Payal Kapadia, ‘The Girl with the Needle’ di Magnus von Horn, ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles e ‘Il seme del fico sacro’ di Mohammad Rasoulof.

Detassis (David Donatello): prestigioso battersi contro i capolavori

“Comunque vada al Golden Globe e agli Oscar per ‘Vermiglio’ sarà un successo perché quello il prestigio è battersi con dei capolavori e in lizza ce ne sono tanti”, sottolinea a LaPresse Piera Detassis, presidente e direttrice artistica Accademia del Cinema Italiano, quella che assegna i David Donatello.

“Per Vermiglio – aggiunge Detassis – è stata già una conquista entrare nella cinquina degli Oscar e anche questo è un grande risultato per un film che nasce in apparenza piccolo ma in realtà è un grande film che contiene un universo intero. Sarà una battaglia durissima ma siamo tutti con Maura Delpero. Io ancora di più, visto che sono nata a Trento e quindi non ho bisogno di leggere i sottotitoli per tradurre. ‘Vermiglio’ è un film che ha per me delle risonanze del tutto straordinarie – conclude Detassis – perché è il racconto dei miei nonni, della mia terra, del mio dialetto. Una porzione d’Italia che raramente è raccontata al cinema. Mandiamo sulla scena internazionale una grande regista, lo ha già dimostrato anche con ‘Maternal’, un altro capolavoro”.

Luca Guadagnino e Isabella Rossellini in corsa per un premio

C’è anche un altro italiano in corsa per i Golden Globe, si tratta di Luca Guadagnino che firma la regia di ‘Challengers’ in corsa per il miglior film commedia o musicale. Molto attesa anche la sfida per il titolo di migliore attrice. In lizza ci sono: Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, Tilda Swinton e Fernanda Torres. In corsa come miglior attore non protagonista c’è Denzel Washington per ‘Il Gladiatore II’, film che per vincere nella categoria ‘Miglior risultato al cinema e al box office’ dovrà vedersela contro, tra gli altri, ‘Alien Romulus’ e ‘Inside Out 2′. Tra le attrici non protagoniste in lizza troviamo Isabella Rossellini per il film ‘Conclave’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata