27 marzo 1975: al cinema il primo film di Fantozzi

Il personaggio di Paolo Villaggio campione di incassi e popolarità

50 anni fa, il 27 marzo 1975: nelle sale cinematografiche italiane debutta Fantozzi, il primo film che ha come protagonista il personaggio di Paolo Villaggio. Una pellicola che segue il successo del libro (oltre un milione di copie vendute) entrata nella lista dei 100 migliori film italiani. Ne seguiranno altri nove, ma per la critica i primi due (Il secondo tragico Fantozzi è del 1976) sono impareggiabili. In queste foto alcuni dei personaggi più amati della saga: la moglie Pina, la mostruosa figlia Mariangela, la signorina Silvani, il ragionier Filini.

