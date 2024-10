Screenshot da Youtube

Lo ha annunciato la figlia al New York Times. Nel film cult del 1979 intepretava uno dei membri della gang dei Warriors

Lutto nel mondo del cinema. David Harris, attore statunitense noto per il suo ruolo di Cochise nel film cult del 1979 ‘I Guerrieri della Notte’, è morto all’età di 75 anni. Ad annunciare la sua scomparsa la figlia Davina Harris al New York Times. Harris è deceduto venerdì nella sua casa di New York dopo una lotta contro il cancro. Ne ‘I Guerrieri della Notte’, Harris ha interpretato Cochise, membro integrante della gang dei Warriors. Basato sull’omonimo romanzo del 1965 di Sol Yurick, il film diretto da Walter Hill ha per protagonista una gang di New York che viene incastrata per omicidio e decide quindi di spostarsi dal Bronx a Coney Island. Il personaggio di Harris, Cochise, si distingueva dagli altri per la sua scelta unica di stile, a partire dall’abbigliamento, che includeva una fascia per capelli e una grande collana di turchese come segno di ribellione. Il film venne stroncato dalla critica dopo la sua première, ma in seguito fu accolto con entusiasmo dai suoi fan. “Ero a Hong Kong, nelle Filippine e a Tokyo”, ha detto Harris in un’intervista del 2019, “ho fatto un sacco di film, ma quando scendo dall’aereo la gente dice: ‘È il tizio dei Guerrieri della Notte’“. Harris è apparso anche in film come ‘Brubaker’ del 1980, ‘A Soldier’s Story’ del 1984, ‘Quicksilver’ del 1980 e ‘James White’ del 2015. In televisione, è apparso in episodi di ‘Law & Order’ e ‘Law & Order: Special Victims Unit’, ‘NYPD Blue’, ‘ER’, ‘Profiler’ e ‘Mike Hammer: Private Eye’.

