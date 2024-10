L'attore e regista a margine della presentazione di 'Vita da Carlo': "Il futuro del settore è in buone mani"

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di ‘Vita da Carlo’? “Una bella scrittura del copione, tanti avvenimenti che riguardano i tanti personaggi che ruotano intorno a me e poi il divertimento di questo azzardo, che faccio, di essere direttore artistico del Festival di Sanremo”. Così Carlo Verdone sul red carpet della Festa del Cinema di Roma a margine della presentazione dei nuovi episodi del suo show. Ma Verdone ci tiene subito anche a sottolineare: “Se farei mai davvero il direttore di Sanremo? No, per carità, sarei terrorizzato, non è il mio mestiere, lo facessero gli altri”. Il prossimo step, invece, sarà il cinema, a cui Verdone promette che tornerà in seguito alla quarta stagione della serie. Ma non svela alcun dettaglio sui prossimi progetti. Poi, quando un cronista gli chiede scherzando se sia pronto a diventare prossimo ministro della Cultura, Verdone ritorna sulle sue dichiarazioni sull’importanza di investire sui giovani nel mondo del cinema: “Facendo tanti provini per la quarta stagione e vedendo come si sono comportati tutti i ragazzi nelle mie serie, io e Vestoso, l’altro regista, abbiamo capito che c’è un gruppo sterminato di ragazzi di 20 anni che amano il cinema e che hanno delle qualità enormi. Quindi secondo me il futuro è in buone mani, questi ragazzi, se avranno una chance, faranno delle belle cose”.

