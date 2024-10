L'attore in conferenza stampa durante la presentazione della terza stagione di "Vita da Carlo"

“Mi hanno offerto di presentare Sanremo ma non è cosa mia, non sarei capace. Manco se morissi de fame potrei farlo. Ho però fatto parte della giuria di qualità ma ho sempre sbagliato il vincitore questo mi fa pensare che quella commissione lascia forse il tempo che trova visto che non ci tornavano mai i conti”. Lo ha detto Carlo Verdone in conferenza stampa durante la presentazione della terza stagione di “Vita da Carlo” presentata alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. “Non ho quei trucchi del mestiere che hanno Conti, Amadeus, Bonolis, loro è una vita che hanno una certa empatia col pubblico, sanno cosa funziona, cosa non funziona. Queste cose mi creerebbero soltanto dei problemi, io dovrei fare uno spettacolo mio di cose mie. è un lavoro difficile quello, sarei finto, non sarei libero e non lo saprei fare, non è un discorso di politicamente corretto” ha concluso l’attore romano.

