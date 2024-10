I due attori presentano la seconda stagione della serie: tra le novità l'ingresso nel cast del collega

“Non bisogna avere aspettative portano spesso delusioni e rammarico. Meglio essere neutrali. Qualunque cosa pensate sarà sicuramente un’altra cosa”. Bocche cucite alla Festa del cinema di Roma per Mimmo Lo Cascio e Claudia Pandolfi, protagonisti della seconda stagione di ‘The Bad Guy‘, (la dark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, su Prime video) presentata oggi all’Auditorium Parco della Musica. I due attori non hanno voluto anticipare nulla ma avvisano: “Quando abbiamo letto la sceneggiatura abbiamo capito che già dalla prima puntata accadono cinquanta cose una meglio dell’altra, aspettate di vedere la serie e sarete ricompensati.

La seconda stagione sarà più centrata sulla parte intimista e introspettiva dei singoli personaggi, elemento che qualche novità sicuramente la regalerà. “Più che cambiamenti si tratta di arrivare ad un punto che è sempre stato un traguardo almeno dal punto di vista del mio personaggio”, spiega Claudia Pandolfi che nella serie interpreta l’avvocato del protagonista interpretato proprio da Lo Cascio. “Lei ha una missione chiara – aggiunge l’attrice – che vorrebbe portare avanti ma spesso non come vorrebbe anche se alla fine l’avrà vinta perché testarda”.

“Per me rispetto alla prima stagione dove c’erano degli allontanamenti da vite trascorse, in questa si aprono delle possibilità di avvicinamento – spiega invece Mimmo Lo Cascio, il protagonista della serie- ci si torna a sfiorare e mentre prima c’era solo rabbia e dispiacere ora c’è il dolore di scoprire verità che era meglio non conoscere. Il personaggio viene assalito da un turbamento nello scoprire come erano le persone che aveva vicino e che magari erano diverse da come se l’aspettava”.

Una delle novità di quest’anno sarà l’ingresso in scena di Stefano Accorsi nel ruolo di agente dei servizi segreti. Un ingresso “accettato” dal cast e “promosso a pieni voti”. “Nel gruppo è stato accettato malissimo è un personaggio scomodo, ingombrante”, dice ridendo Claudia Pandolfi subito ripresa da Lo Cascio. “Stefano è fantastico, serio e faceto allo stesso momento. E’ stato bravissimo ad inserire in qualcosa che era già in cammino, rafforza questa stagione e poi interpreta un personaggio meraviglioso”, afferma l’attore.

