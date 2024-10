La diciannovesima edizione della kermesse è stata aperta con l'omaggio a Francis Ford Coppola

Scatterà mercoledì 16 ottobre la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Un’edizione che ha avuto come pre-apertura l’omaggio a Francis Ford Coppola. Al regista italo-americano è stata intitolata una strada a Cinecittà e martedì ha ricevuto la Lupa Capitolina in Campidoglio. Ed è proprio il film di Coppola, ‘Megalopolis’, uno dei più attesi di questa edizione della kermesse.

Le star sul red carpet e le pellicole in programma

Tante le star che sfileranno sul red carpet, tante le pellicole in programma. Tra queste il ricordo di Enrico Berlinguer a 40 anni di distanza dalla morte dello storico leader del partito Comunista con ‘Berlinguer, la grande ambizione’, film di Andrea Segre con Elio Germano, Giorgio Tirabassi ed Elena Radonicich. Johnny Depp, a cui sarà conferito il premio alla carriera, è il regista di ‘Modì‘, film che racconta la storia di Modigliani, che ha nel cast Riccardo Scamarcio, Luisa Ranieri e Al Pacino. In ‘The Substance‘ torna sul set Demi Moore diretta da Coralie Fargeat. Spazio poi al potere della lettura in Iran, capace di vincere ogni tentativo di censura. ‘Leggere Lolita a Teheran‘, film diretto da Eran Riklis, racconta i due anni successivi alla Rivoluzione di Khomeini, la serie di sconvolgimenti politico-sociali accaduti tra il 1978 e il 1979 in Iran che portò all’istituzione della Repubblica islamica sciita. Si tratta di un toccante atto d’amore per la letteratura e allo stesso tempo una beffa a chiunque cerchi di proibire il suo studio e la sua diffusione. Attesa anche per le presenze di alcuni cantanti in versione attore. In ‘The Trainer‘ di Tony Kaye ci saranno Lenny Kravitz e Paris Hilton. Tra i protagonisti di ‘Natale Fuori Orario‘, ambientato nel 2047, c’è invece Vinicio Capossela. A proposito di musica, da segnalare anche ‘Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band‘, doc su ‘The Boss’ di Thom Zimmy. Miriam Leone è Oriana Fallaci in ‘Miss Fallaci‘ di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, che racconta gli inizi di carriera di una donna che ha scritto la storia del giornalismo italiano.

La giuria preceduta da Pablo Trapero

A presiedere la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma, sarà il regista argentino Pablo Trapero che sarà affiancato dalla montatrice Francesca Calvelli, l’attrice francese Laetitia Casta, la produttrice Gail Egan e lo scrittore e sceneggiatore Dennis Lehane. Fari puntati anche su ‘Fino alla Fine‘ di Gabriele Muccino, ‘Mani Nude‘ di Alessandro Mancini con Alessandro Gassmann, ‘La Casa di Tutti‘ dei Manetti bros (presenti anche nella sezione freestyle arts con U.S. Palmese), ‘L’Isola degli Idealisti‘ di Elisabetta Sgarbi e ‘La Casa degli Sguardi‘ di Luca Zingaretti. Particolare attenzione sarà data ai giovani autori con il Premio alla Miglior Opera Prima: una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice italiana Francesca Comencini, affiancata dalla produttrice, compositrice e scrittrice Kaili Peng e dall’attore Antoine Reinartz, assegnerà il riconoscimento a un lungometraggio di finzione in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public.

Festa in ogni angolo della Capitale

Dal centro alla periferia. La Festa del Cinema di Roma 2024 coinvolgerà ogni angolo della Capitale. Il programma si svilupperà all’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’, la Casa del Cinema, il MAXXI, il Cinema Giulio Cesare, il Teatro Palladium, il Nuovo Cinema Aquila, il Cinema Andromeda. Per la prima volta, la manifestazione arriverà al Teatro Olimpico in collaborazione con Cinecittà. La Festa sarà presente inoltre nel centro di Roma, lungo l’asse Porta Pinciana, via Veneto, piazza Barberini e Hotel St. Regis arrivando fino a via Condotti e largo Goldoni. Gli eventi avranno inoltre luogo alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con MediCinema Italia ETS, a Rebibbia Nuovo Complesso, alla Casa Circondariale femminile di Rebibbia ‘Germana Stefanini’, alla Casa Circondariale di Latina e all’Istituto penale minorile Casal del Marmo.

